За последние месяцы ликвидированы шесть боевиков ВМС ХАМАСа

В ходе совместных операций ВМС ЦАХАЛа, военной разведки (АМАН), службы общей безопасности (ШАБАК) в рамках операции "Колесницы Гидеона" за последние месяцы были ликвидированы шесть ключевых террористов военно-морского спецназа ХАМАСа.

Ликвидированные террористы во время войны "Железные мечи" осуществляли террористические нападения на граждан Израиля и представителей сил безопасности. Некоторые из террористов участвовали в планировании кровавой резни 7 октября.