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Израиль

За последние месяцы ликвидированы шесть боевиков ВМС ХАМАСа

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 июля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 17:42
За последние месяцы ликвидированы шесть ключевых террористов военно-морского спецназа ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместных операций ВМС ЦАХАЛа, военной разведки (АМАН), службы общей безопасности (ШАБАК) в рамках операции "Колесницы Гидеона" за последние месяцы были ликвидированы шесть ключевых террористов военно-морского спецназа ХАМАСа.

Ликвидированные террористы во время войны "Железные мечи" осуществляли террористические нападения на граждан Израиля и представителей сил безопасности. Некоторые из террористов участвовали в планировании кровавой резни 7 октября.

Израиль
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