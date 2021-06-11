Коалиционные соглашения, "Ликуд" в оппозиции и свобода слова. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Любой, кто знаком со спортивными терминами, хорошо знает, что такое garbage time. Это ситуация, когда судьба матча решена, но доигрывать его все равно надо. Спортивного интереса происходящее на поле уже не представляет, но время поединка еще не истекло.

Политическая драма была исчерпана в тот момент, когда глава "Еш Атид" Яир Лапид позвонил президенту Реувену Ривлину и сообщил, что ему удалось сформировать правительство. С этой минуты вопрос заключался не в том, сможет ли Лапид сформировать правительство, а в том, какими именно будут коалиционные соглашения, скрепляющие его участников.

На момент написания этих строк подписано лишь соглашение между "Еш Атид" и партией МЕРЕЦ (ночью были подписаны соглашения с РААМ и НДИ – прим.ред.). Прийти к соглашению с Ницаном Горовицем было для Лапида, пожалуй, самой легкой задачей. Во-первых, Горовиц очень хочет быть министром. Лидеры МЕРЕЦ немало утомились пребыванием в нерелевантной оппозиции на протяжении более чем двух десятилетий. Другой коалиции, к которой мог бы присоединиться Горовиц, нет и не предвидится. Да и принципиальные подходы, во всяком случае, в том, что касается внутренней политики, в большой степени схожи. Но чтение этого коалиционного соглашения приоткрывает возможность увидеть грядущие дни еще не созданного правительства. Параграф 15: "Стороны участницы этого соглашения обязуются использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы продвигать права членов общины ЛГБТ в Израиле". Параграф 16: "Стороны участницы этого соглашения обязуются использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для реализации предложения о задействовании в Израиле общественного транспорта по шаббатам".

Если бы речь шла о коалиции только "Еш Атид" и МЕРЕЦ – такие параграфы выглядели бы вполне уместными. Однако в условиях коалиции с "Яминой", РААМ и даже "Тиква Хадаша", такие параграфы – прямая дорога к конфронтациям и скорому распаду коалиции.

В блоке перемен, не мудрствуя лукаво, пошли стопами предыдущего правительства: в формирующемся соглашении между "Яминой" и "Еш Атид" будет упомянуто, что ни одно предложение по кардинальным вопросам, не может быть вынесено на обсуждение без согласия обоих блоков. При данном составе коалиции – это очевидный путь в никуда.

Коалиционные соглашения сами по себя значат очень мало. Это своего рода ни к чему не обязывающий документ, который в случае необходимости можно использовать для объяснения политических кризисов. Лишь один пример. В 2009 году одним из первых пунктов соглашения между "Ликудом" и НДИ было "свержение власти ХАМАСа". Прошли 12 лет, ХАМАС до сих пор у власти, и не это стало причиной конфликта между Нетаниягу и Либерманом.

Однако на сей раз коалиционные соглашения, во всяком случае та часть, которая стала известна до сих пор, помогают пролить свет на достижения различных партий. Партии РААМ обещано, например, что "премьер-министр и сменный премьер-министр обратятся к юридическому советнику правительства с просьбой проверить возможность отмены штрафов за незаконное строительство". В переводе на простой язык, в знак благодарности за согласие присоединиться к правительству Беннет и Лапид окажут помощь избирателям Мансура Аббаса в получении освобождения от штрафов. Правительство также согласилось на протяжении пяти лет выплачивать по 10 миллионов шекелей в год на "исправление несправедливостей при продвижении проектов в арабских населенных пунктах". Кто будет контролировать, на какие проекты идут эти деньги? Какие будут критерии? Известно лишь Мансуру Аббасу.

Коалиционные соглашения, обеспечивающие возможность создания 36-го правительства, по меткому выражению политтехнолога Авива Бушински, это работа над ошибками, допущенными при формировании коалиционных соглашений правительства Нетаниягу-Ганца. Разработан сложный механизм, по сути лишающий Нафтали Беннета возможности нарушить договор о ротации и избежать передачи должности премьер-министра Яиру Лапиду в 2023 году. Многие в правом лагере спрашивают сегодня, почему нельзя было прийти к такому же соглашению с Биньямином Нетаниягу и сформировать более однородную и естественную коалицию.

Отметим, что задержка с подписанием коалиционных соглашений связана с желанием правых партий внести в текст параграфы, важные для их избирателей. Так в партии "Тиква Хадаша" требуют внести в коалиционные соглашения параграф о легализации ранее не признанных форпостов в Иудее и Самарии. Против этого предложения очевидно выступит левый фланг коалиции, однако внесение в текст соглашения этого параграфа, так же как создание не очень понятного Управления по контролю за незаконным строительством "в зоне C", так же как специальный бюджет на развитие сети общественного транспорта в Иудее и Самарии (все это вопросы, по поводу которых продолжается дискуссия между партиями будущей коалиции), позволят правому флангу представить "осязаемые" достижения своим избирателям.

Эти сценарии более теоретические, чем практические. Коалиция, скорее всего, будет сформирована и начнет работу уже 14 июня. Если Лапид и Беннет действительно мечтали полностью сфокусироваться на вопросах экономики, их ждет разочарование. "Марш с флагами" должен состояться в Иерусалиме на второй день работы правительства. Депутаты Итамар Бен Гвир и Амихай Шикли требуют предоставить им право подняться на Храмовую гору, жители форпоста Эвьятар в Самарии ожидают разрешения судьбы их домов. Всё это вопросы, которые Беннет очень хотел бы оставить в стороне, но реальность сильнее желаний политиков.

В свою очередь, будущий министр финансов Авигдор Либерман по-видимому планирует абстрагироваться от всего, что не связано с деятельностью его министерства. Как сообщалось на этой неделе, будущий глава минфина намерен, начиная с 1 июля, отменить систему неоплачиваемого отпуска для всех, кто моложе 45 лет. Такое начало каденции, если оно не останется журналистским заголовком, обещает немало острых моментов, связанных именно с деятельностью минфина.

Оппозиция также не намерена превращать жизнь коалиции в легкую прогулку. Раз в неделю "Ликуд" и его партнеры по оппозиции будут нещадно "троллить" коалицию, подавая законопроекты правого толка и вынуждая "Ямину" и партию "Тиква Хадаша" голосовать против этих законопроектов. Первый пример этого был представлен еще до приведения нового правительства к присяге, когда Мики Зоар подал законопроект по реформе системы подачи исков в БАГАЦ. Нафтали Беннет и Айелет Шакед предпочли не являться на голосование, Гидеон Саар проголосовал против. Будущей коалиции удалось отклонить этот законопроект, однако такие испытания ждут коалицию Беннет-Лапида почти каждый день. На этом фоне назначение главой коалиции Идит Сильман выглядит крайне странным. Молодая и энергичная депутат от "Ямины" не имеет никакого опыта парламентской работы, а должность главы коалиции едва ли не самая важная. Добавьте к этому назначение Зеэва Элькина, чье отношение к созданию этой коалиции крайне неоднозначно, и будущее правительства Беннета становится все более туманным.

Нетаниягу умеет быть оппозиционером, а его намерение назначить главой фракции опытного Ярива Левина обещает любителям политического троллинга немало захватывающих минут.

И последнее. Смена власти сопровождается бурными демонстрациями протеста. Эти мероприятия часто сопровождаются оскорблениями и угрозами в адрес лидеров "Ямины", "предавших национальный лагерь". Это совершенно недопустимо, но в той же степени недопустимо объявлять любую жесткую критику подстрекательством. Такие манипуляции все более выглядят как заурядная попытка заткнуть рот тем, кто недоволен происходящим. Неделю назад глава ШАБАКа Надав Аргаман сделал публичное заявление, предупредив об опасности той атмосферы, что царит в социальных сетях и может привести к политическому убийству. ШАБАК – это одна из самых мощных разведывательных структур в мире. Если есть реальная опасность политического убийства, обязанность главы ШАБАКа обеспечить безопасность тех, кто имеет охрану, и задержать подстрекателей. Публичные заявления c призывом "Давайте жить дружно" – это работа политиков, а когда их делает глава спецслужб, трудно избавиться от ощущения, что и этой структуры коснулась политизация.