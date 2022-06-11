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    В Израиле

    Разрешено к публикации имя добровольца дорожной полиции, погибшего возле перекрестка Бейт-Даган

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    Разрешено к публикации имя добровольца дорожной полиции, погибшего возле перекрестка Бейт-Даган
    Пресс-служба МАДА     На месте происшествия
    Пресс-служба полиции Израиля     На месте происшествия
    Пресс-служба МАДА

    Разрешено к публикации имя добровольца дорожной полиции, погибшего возле перекрестка Бейт-Даган. Это – 46-летний Амихай Кармели. У него остались жена и двое детей.

    Как сообщает пресс-служба полиции, Амихай Кармели более 15 лет состоял в рядах полицейских волонтеров и за время своих дежурств спас немало жизней. Особо важной он считал смену в ночь с пятницы на субботу, когда много молодых людей садятся за руль в нетрезвом состоянии.

    В полиции также отмечают, что Амихай был внуком офицера полиции Моше Кармели, погибшего в 1973 году в Йом Кипур: террорист бросил в него гранату на главной улице Газы.

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    Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай подчеркнул, что полиция сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в гибели Кармели.

    В субботу, 11 июня, утром, возле перекрестка Бейт-Даган, автомобиль, в котором находились четверо жителей Рахата, на большой скорости подъехав к КПП, насмерть сбил одного из добровольцев дорожной полиции. Еще двое добровольцев получили травмы – от тяжелых до легких. Пострадавшие доставлены в больницу "Асаф а-Рофе".

    Полиция задержала водителя и троих пассажиров машины. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

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    По предварительным данным, несколько раньше эта машина была замечена в Ришон ле-Ционе, где она столкнулась с такси. Стремясь скрыться, водитель уехал с места происшествия и двинулся по шоссе 412. в сторону Бейт-Дагана.

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    В субботу вечером задержанные предстанут перед судом для рассмотрения вопроса о продлении срока их содержания под стражей. Следствие изучает обстоятельства происшедшего.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Июня 2022
    Возле Бейт-Дагана автомобиль насмерть сбил добровольца дорожной полиции
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Июня 2022
    Около Ришон ле-Циона автомобиль насмерть сбил пешехода
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