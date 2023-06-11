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    В Израиле

    СМИ: коалиция пытается перенести дату выборов кандидатов от Кнессета в комиссию по назначению судей

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    Министр юстиции Ярив Левин
    Oren Ben Hakoon/Flash90

    Коалиция предлагает оппозиции отложить голосование по выбору кандидатов от Кнессета в комиссию по назначению судей, сообщает Анна Барская в газете "Маарив а-Шавуа".

    Согласно опубликованной информации, предложение последовало на фоне разногласий в "Ликуде" по вопросу о предоставлении оппозиции места в комиссии. Накануне состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра юстиции Ярива Левина. Встреча продолжалась более трех часов, однако глава правительства и министр юстиции не смогли прийти к договоренностям. Нетаниягу настаивает на том, чтобы оппозиция получила место в комиссии. Левин возражает и, по меньшей мере, требует, чтобы такой жест доброй воли в адрес оппозиции был связан с достижением соглашений хотя по части вопросов, стоящих на повестке дня переговоров.

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    В минувшие выходные корпорация "Кан" сообщила со ссылкой на источники, информированные о ходе переговоров, что нет шансов прийти к договоренностям за дни, оставшиеся до выборов представителей Кнессета. Для переноса даты голосования необходимо внести изменения в устав Кнессета. Вероятность такого шага оценивается как крайне низкая.

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    В Кнессете убеждены, что Нетаниягу заинтересован в избрании Карин Эльхарар ("Еш Атид"). Это позволит не только избежать усиления волны протестов, но и – с высокой долей вероятности – продолжить переговоры в президентской канцелярии. В то же время, у Нетаниягу нет полного контроля за тем, как проголосуют депутаты от его партии, учитывая, что речь идет о тайном голосовании, а депутат Тали Голиб отказывается снять свою кандидатуру с выборов. В этой ситуации в комиссию могут быть избраны два кандидата от коалиции, даже если Нетаниягу этого не хочет. 

    Еще одним мотивом переноса даты избрания кандидатов в комиссию по назначению судей могут быть приближающиеся выборы главы Коллегии адвокатов Израиля. Одним из кандидатов является Эфи Навэ, который в прошлом занимал этот пост и многими считается сторонником реформ. Если ему удастся победить, то у коалиции появится получить в комиссии большинство, необходимое для назначения судей Верховного суда. В этой ситуации избрание двух депутатов от коалиции станет особенно важным. Если же главой коллегии будет избран адвокат Амит Бехер, являющийся категорическим противником реформ и принимающий участие в демонстрациях протеста, избрание кандидатов от Кнессета станет иметь меньшее практическое значение. Выборы главы Коллегии адвокатов состоятся 20 июня.

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    Накануне Эфи Навэ дал интервью телеканалу "Кешет" и опроверг утверждения о том, что он поддерживет реформу. "Я не исполнитель воли Левина и считаю его реформу ошибочной", – заявил Навэ.

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    На этом фоне в оппозиции обостряются разногласия. Как сообщает "Кан", в "Махане Мамлахти" возражают против требования "Еш Атид" созвать комиссию по выбору судей в течение двух недель после ее избрания. В "Еш Атид" требуют сделать это условием продолжения переговоров.

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