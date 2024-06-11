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Израиль

"Криминальный теракт" в Ашкелоне: погибла женщина, девочка в критическом состоянии

время публикации: 11 июня 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 17:24
В Ашкелоне загорелся автомобиль
Пресс-служба полиции Израиля

Во вторник, 11 июня, в Ашкелоне в районе улицы Брихат Рам взорвался и загорелся автомобиль Toyota Corolla.

По данным службы "Маген Давид Адом", погибла женщина примерно 20 лет, девочка примерно восьми лет в критическом состоянии. Также пострадали двое мужчин – 28 лет и примерно 45 лет, они получили травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Еще нескольким людям, находившимся в состоянии нервного шока, была оказана медпомощь на месте происшествия.

По версии следствия, речь идет о покушении на представителя криминального клана. Происшествие в сообщении пресс-службы полиции названо "криминальным терактом". Подтверждено, что сработало взрывное устройство.

Информация уточняется.

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