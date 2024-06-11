ЦАХАЛ подтвердил перехват "подозрительной цели" над Хайфой

Рано утром 11 июня в районе Хайфы был слышен взрыв без сирены. Местные жители сообщали о запуске противоракеты по воздушной цели.

В 7:30 ЦАХАЛ подтвердил: "Силы ПВО около часа назад перехватили подозрительную воздушную цель в небе у побережья в районе Хайфы. Согласно принятой практике никаких оповещений о вторжении вражеского самолета активировано не было. Пострадавших и ущерба нет".