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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил перехват "подозрительной цели" над Хайфой

время публикации: 11 июня 2024 г., 07:30 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 07:33
ЦАХАЛ подтвердил перехват "подозрительной цели" над Хайфой
Flash90/Gili Yaari

Рано утром 11 июня в районе Хайфы был слышен взрыв без сирены. Местные жители сообщали о запуске противоракеты по воздушной цели.

В 7:30 ЦАХАЛ подтвердил: "Силы ПВО около часа назад перехватили подозрительную воздушную цель в небе у побережья в районе Хайфы. Согласно принятой практике никаких оповещений о вторжении вражеского самолета активировано не было. Пострадавших и ущерба нет".

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