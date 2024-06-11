Населенные пункты на границе с Ливаном подверглись ракетному обстрелу
время публикации: 11 июня 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 20:45
В 20:26 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния", возле границы с Ливаном.
Из армии сообщили, что около десятка ракет были запущены из Ливана в сторону израильской территории. Часть из них были перехвачены системами ПВО, часть упали на незастроенной местности.
В результате обстрела нет пострадавших.
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