Населенные пункты на границе с Ливаном подверглись ракетному обстрелу

В 20:26 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в населенных пунктах на так называемой "линии противостояния", возле границы с Ливаном.

Из армии сообщили, что около десятка ракет были запущены из Ливана в сторону израильской территории. Часть из них были перехвачены системами ПВО, часть упали на незастроенной местности.

В результате обстрела нет пострадавших.