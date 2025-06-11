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Израиль

ЦАХАЛ заявил, что расследует очередное заявление об обстреле около пункта раздачи в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 июня 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 13:53
ЦАХАЛ заявил, что расследует очередное заявление об обстреле около пункта раздачи в Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Командование ЦАХАЛа заявляет, что проводит расследование в связи с сообщениями об очередном обстреле около пункта раздачи помощи в Газе, на этот раз около "оси Нецарим".

Ранее в соцсетях были распространены видеозаписи, сделанные во время обстрела в этом районе ночью и утром 11 июня.

В сообщении ЦАХАЛа сказано: "На данном этапе нет известных случаев стрельбы со стороны сил ЦАХАЛа в течение сегодняшнего дня... Ночью силы ЦАХАЛа вели огонь с большой дистанции по подозреваемым, которые передвигались в районе оси Нецарим и представляли угрозу для военных, несмотря на предупреждения о том, что этот район является зоной активных боевых действий. Известно о жертвах от стрельбы в этом районе, подробности расследуются".

Израиль
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