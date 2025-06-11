Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 11 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-27, в Хайфе – 21-27, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 20-32, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-27, в Ариэле – 17-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-29, на Голанских высотах – 19-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений.