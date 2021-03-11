Издание "Гаарец" обвинило основателя организации ЗАКА и лауреата Премии Израиля в педофилии

Вечером в четверг, 11 марта, сайт газеты "Гаарец" опубликовал статью, в которой утверждалось, что на протяжении нескольких десятилетий основатель спасательной организации ЗАКА, лауреат Премии Израиля в номинации "дело всей жизни" Иегуда Меши-Захав совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, мальчиков и девочек, а также в отношении взрослых женщин.

В публикации утверждается, что многим в религиозной общине было известно об этом, так как он не только не скрывал происходящее, но и хвастался своими "сексуальными победами".

Издание приводит свидетельства шести человек, якобы ставших жертвами Иегуды Меши-Захава. Однако ни одна из предполагаемых жертв не обращалась в полицию.

Статья открывается с истории изнасилования девушки из религиозной семьи в 2011 году. Семья девушка испытывала серьезные финансовые трудности, и Иегуда Меши-Захав предложил свою помощь. Во время одной из встреч девушка была изнасилована. Пострадавшая утверждает, что Иегуда Меши-Захав во время той встречи ее предупредил: если она пожалуется, ее "случайно" собьет амбуланс ЗАКА.

Девушка поделилась случившимся с несколькими знакомым, после чего делом заинтересовалась полиция. Пострадавшая согласилась поговорить со следователями, но отказалась подавать официальную жалобу. Это дело было закрыто за недостаточностью улик.

Издание приводит также рассказ Н., ныне 41-летнего мужчины, который утверждает, что в 1996 году, в 16-летнем возрасте, он познакомился с Иегудой Меши-Захав, которому было тогда 36 лет. Утверждается, что взрослый мужчина в течение долгого времени имел с мальчиком сексуальную связь. "Всем было известно, что я его шлюха", – цитирует издание слова Н.

Издание также приводит рассказ 26-летнего мужчины, который утверждает, что стал жертвой сексуальных домогательств в 5-летнем возрасте, и историю 43-летнего мужчины, который утверждает, что познакомился с героем статьи в 1992 году, будучи 14-летним подростком.

Иегуда Меши-Захав заявил редакции "Гаарец", что с тех пор, как ему была вручена Премия Израиля, он получает анонимные угрозы. Он предположил, что редакция стала жертвой людей, которые в течение многих лет пытаются нанести ему и его организации ущерб, преследуя свои личные цели и интересы. Лидер ЗАКА заявил, что цель публикации – "уничтожить его", но он, пока у него есть силы. "продолжит служить народу Израиля и государству Израиль, как это делал всю свою жизнь".





