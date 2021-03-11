Формула учебы: правительство расширило критерии возвращения детей в классы

Кабинет министров по борьбе с коронавирусом утвердил решение о расширении критериев возвращения детей к фронтальной учебе. По оценке минпроса, это решение позволит хотя бы частично вернуть в классы и детские сады около 208 тысяч человек.

В частности, в школы смогут вернуться ученики всех "оранжевых" населенных пунктов. До сих пор школы и детские сады работали только в населенных пунктах, которые находятся на нижней части "оранжевого" сегмента программы "светофор", и в которых уровень вакцинации взрослого населения превышал 70%.

Это решение вступило в силу немедленно, с четверга, 11 марта.

Кроме того, было решено вернуть в школы учеников 11-12 классов в "красных" населенных пунктах, в которых уровень вакцинации старшеклассников превышает 75% (включая переболевших). В таких школах учеба будет проводиться в группах до 20 человек, и ученик сможет находиться не более, чем в двух группах.

Во всех населенных пунктах, вне зависимости от цвета, в которых вакцинировались более 90% старшеклассников, 11-12 классы вернутся к учебе в полном формате, без капсул и ограничений.

Удаленная учеба продлится только в "красных" населенных пунктах.

Правительство не стало рассматривать инициативу министра просвещения о сокращении срока самоизоляции для учеников, имевших контакт с больным, с 10 дней до пяти дней.