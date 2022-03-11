Прощание с зимой: весенняя буря в Израиле, с ливнем и снегопадом

В пятницу, 11 марта, температура в Израиле резко понизилась. Сильные дожди идут на большей части территории страны (на севере и в центре), временами с грозами. Поступают сообщения о затоплениях в низинах и наводнениях в руслах ручьев. Местами выпал град.

Со вчерашнего дня идет снег на горе Хермон. Вечером ожидается слабый снегопад также в других горных районах на севере и даже в центре страны. Администрация горного курорта Хермон сообщает, что в настоящее время курорт закрыт для посетителей из-за сложных погодных условий. Курорт будет также закрыт в субботу, 12 марта, по той же причине. Но в воскресенье, 13 марта, курорт Хермон будет открыт. Причем планируется празднование его 50-летнего юбилея. (Билеты надо приобретать заранее).

Очень сильный западный ветер (порывами до 70-80 км/ч), шторм на побережье Средиземного моря. Высота волн – 400-600 см. Купание крайне опасно.

В Иерусалиме – 4-7 градусов, в Тель-Авиве – 11-14, в Хайфе – 9-11, в Эйлате – 12-19, в Беэр-Шеве – 8-12, в Мицпе-Рамоне – 5-8, на побережье Мертвого моря – 15-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-14, в Ариэле – 6-9, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-14, на Голанских высотах – 7-10.

В пятницу – прохладно, переменная облачность, дожди. В воскресенье температура немного повысится, будет солнечно.

Отметим, что сегодняшняя погода не уникальна для середины марта в Израиле, хотя снегопады в горах центра страны в это время года – явление редкое.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.