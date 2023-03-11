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    В Израиле

    Задержан террорист, подложивший взрывное устройство в автобус в поселении Бейтар-Илит

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    Задержан террорист, подложивший взрывное устройство в автобус в поселении Бейтар-Илит
    Gershon Elinson/Flash90

    Службы безопасности задержали террориста, оставившего сумку с взрывным устройством в автобусе в поселении Бейтар-Илит. В совместной операции по розыску и задержанию участвовали силы Армии обороны Израиля, Общей службы безопасности (ШАБАК) и антитеррористического подразделения полиции "Гедеоним".

    Террорист был задержан в деревне Батир, расположенной между Шхемом и Хевроном.

    Кроме него, задержаны еще четверо подозреваемых в пособничестве террористу, также конфискован автомобиль, предположительно, использовавшийся для перевозки сумки с бомбой. Все задержанные переданы для допроса сутриниками ШАБАКа. В результате проведенной операции пострадавших нет.

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    Напомним, вечером 9 марта в поселении Бейтар-Илит прозвучал сигнал тревоги службы Управления тылом, предупреждающий о возможном проникновении террористов.

    Жители поселения получили распоряжение закрыть окна и двери, и не выходить из домов до отмены тревоги. Район был перекрыт для движения гражданского транспорта.

    Было установлено, что тревога была объявлена после того, как в автобусе была обнаружена сумка, в которой находилось взрывное устройство. На сумку обратили внимание после того, как она начала дымиться.

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    Взрывное устройство было нейтрализовано методом удаленного взрыва.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Марта 2023
    В автобусе в Бейтар-Илите обнаружено взрывное устройство
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