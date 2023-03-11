Задержан террорист, подложивший взрывное устройство в автобус в поселении Бейтар-Илит
Службы безопасности задержали террориста, оставившего сумку с взрывным устройством в автобусе в поселении Бейтар-Илит. В совместной операции по розыску и задержанию участвовали силы Армии обороны Израиля, Общей службы безопасности (ШАБАК) и антитеррористического подразделения полиции "Гедеоним".
Террорист был задержан в деревне Батир, расположенной между Шхемом и Хевроном.
Кроме него, задержаны еще четверо подозреваемых в пособничестве террористу, также конфискован автомобиль, предположительно, использовавшийся для перевозки сумки с бомбой. Все задержанные переданы для допроса сутриниками ШАБАКа. В результате проведенной операции пострадавших нет.
Напомним, вечером 9 марта в поселении Бейтар-Илит прозвучал сигнал тревоги службы Управления тылом, предупреждающий о возможном проникновении террористов.
Жители поселения получили распоряжение закрыть окна и двери, и не выходить из домов до отмены тревоги. Район был перекрыт для движения гражданского транспорта.
Было установлено, что тревога была объявлена после того, как в автобусе была обнаружена сумка, в которой находилось взрывное устройство. На сумку обратили внимание после того, как она начала дымиться.
Взрывное устройство было нейтрализовано методом удаленного взрыва.
В автобусе в Бейтар-Илите обнаружено взрывное устройство