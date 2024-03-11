"Мы начинаем воевать иначе". Офицер-медик, пришедший на войну в Израиле после войны в Украине

Академ-офицеру Евгению 39 лет, в мирное время он работает медбратом в операционной в больнице "Ихилов" в Тель-Авиве. 7 октября Евгения призвали на четыре месяца на военную службу – медбратом в воздушно-медицинское подразделение при десантных войсках (ЯРХА).

У Евгения двое детей, и последние пять лет он с семьей жил в Украине. В Израиль семья вернулась за четыре месяца до начала войны.

"Так получилось, что из одной войны мы вернулись в другую. И даже бронежилет, который был со мной в Украине, оказался на мне в Газе", – говорит Евгений.

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Это не просто сантименты. По словам Евгения, он был готов, что в начале войны в Украине армии не хватало элементарного обмундирования, но был совершенно не готов, что это может произойти в Израиле. Как говорит офицер, в начале войны оказалось, что резервистам не хватает такой элементарной защиты, как каски и бронежилеты. Евгений говорит, что все было куплено его товарищами на свои деньги, но это привело к другой проблеме – у них не было единого стандарта.

"Мы боялись друг друга перестрелять из-за того, что у нас у всех было разное обмундирование. В начале войны нашим самым главным страхом было именно это, и несчастные случаи действительно были", – говорит офицер.

Подразделение Евгения укомплектовано резервистами. В него входят врачи, медбратья и фельдшеры. Среди этих врачей, как рассказывает Евгений, хирурги, ортопеды, травматологи, есть профессора. И данное медподразделение отличается еще и тем, что все эти медработники прежде всего являются бойцами той части, где служат. Медикам, помимо обычного обмундирования и оружия бойца, приходится носить на себе и медицинское оборудование.

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Еще одно отличие от других медицинских подразделений заключается в том, что бойцы ЯРХА могут проводить даже сложные операции прямо в районе боевых действий. Проводить операции и оказывать любую другую медпомощь раненым, а также держать их в своих полевых лазаретах до эвакуации.

То есть, подразделение ЯРХА на самом деле готовится к военным действиям отнюдь не в секторе Газы, откуда раненых, как известно, эвакуируют практически моментально. Бойцов готовят к переброске за линию фронта, которая может понадобиться в ходе других войн, к которым готовится Израиль.

Но в первые четыре месяца войны в Газе медики ЯРХА находились в секторе. Евгений рассказывает, что, помимо помощи раненым, он и его товарищи в начале военных действий уделяли много внимание санитарии – в первое время у бойцов в Газе была широко распространена дизентерия.

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Евгений объясняет, что у них в распоряжении есть все, что нужно для операций в полевых условиях – мобильный УЗИ, кровь, плазма. Раньше всего этого не было, отмечает он, и это одна из причин, по которым выживаемость раненых в Газе столь высокая.

По словам Евгения, за последнее десятилетие ЦАХАЛ очень изменился. Сильно выросла подготовка бойцов срочной службы, появилось огромное количество медработников, чего не было раньше, и на войне оказалось много женщин.

"Никогда раньше такого не было, – говорит Евгений, – и с одной стороны мне обидно, что мы не можем делать все сами и что это приходится делать женщинам, а с другой я невероятно горжусь тем, что женщины у нас могут все это делать".

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Евгений рассказывает и об интеракциях с гражданским населением Газы: "К нам приходили группы людей за лекарствами. Я знал, что это произойдет, поэтому заранее даже скачал справочники, чтобы иметь возможность работать с ними оффлайн, и забил лекарствами свою сумку. Приходили разные люди, но когда идут мирные – они часто идут с белыми флагами, их видно. Но в остальном вы должны понимать, что это мы с вами сидим тут спокойно и кофе пьем. А там ребята находятся в постоянном напряжении, потому что мы зачастую просто не видим противника. Вдруг откуда-то вынырнет голова, осмотрится, а через пять минут из этой дыры прилетит РПГ. Когда враги реально вокруг и на них нет чужой формы, очень трудно понять, кто перед тобой".

После четырех месяцев на войне бойцов подразделения Евгения отпустили домой, но, как говорит офицер, они все ждут и тренируются. И следующая война, по мнению Евгения, будет совсем иной: "Мы уже не те, кто только отвечает выстрелом на выстрел. Не те и не там. Мы видим, к чему это привело. Поэтому, думаю, мы начинаем воевать иначе".