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Израиль

ПИЦ: в Дженине спецназ ПА застрелил разыскиваемого за экстремизм

время публикации: 11 марта 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 08:37
ПИЦ: в Дженине спецназ ПА застрелил разыскиваемого за экстремизм
ПИЦ

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в ночь на 11 марта спецслужбы Палестинской администрации застрелили в Дженине Абдула Рахмана Абу Мону, который разыскивался за экстремистскую деятельность.

ПИЦ отмечает, что спецназ полиции ПА действует в Дженине одновременно с израильскими военными, оказывая содействие спецслужбам Израиля.

Ранее полиция ПА неоднократно осуществляла аресты лидеров "Батальонов Дженина" в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию "Железная стена".

Израиль
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