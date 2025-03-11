ПИЦ: в Дженине спецназ ПА застрелил разыскиваемого за экстремизм
время публикации: 11 марта 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 08:37
Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в ночь на 11 марта спецслужбы Палестинской администрации застрелили в Дженине Абдула Рахмана Абу Мону, который разыскивался за экстремистскую деятельность.
ПИЦ отмечает, что спецназ полиции ПА действует в Дженине одновременно с израильскими военными, оказывая содействие спецслужбам Израиля.
Ранее полиция ПА неоднократно осуществляла аресты лидеров "Батальонов Дженина" в то время, когда в Дженине ЦАХАЛ проводит масштабную операцию "Железная стена".