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Израиль

Машина сбила женщину в Рахате, пострадавшая в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 11 марта 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 14:35
Машина сбила женщину в Рахате, пострадавшая в тяжелом состоянии
Flash90. Фото: А.Султан

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 13:57 поступил сообщение о ДТП в Рахате, в результате которого пострадала женщина.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей, женщине в возрасте около 45 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали ее на реанимационном автомобиле в больницу.

По предварительным данным, женщину сбила машина, когда она переходила дорогу. В результате наезда пострадавшая получила крайне тяжелые травмы.

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