Машина сбила женщину в Рахате, пострадавшая в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 13:57 поступил сообщение о ДТП в Рахате, в результате которого пострадала женщина.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей, женщине в возрасте около 45 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали ее на реанимационном автомобиле в больницу.

По предварительным данным, женщину сбила машина, когда она переходила дорогу. В результате наезда пострадавшая получила крайне тяжелые травмы.