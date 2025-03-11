Машина сбила женщину в Рахате, пострадавшая в тяжелом состоянии
время публикации: 11 марта 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 14:35
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев в 13:57 поступил сообщение о ДТП в Рахате, в результате которого пострадала женщина.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей, женщине в возрасте около 45 лет, неотложную помощь, после чего эвакуировали ее на реанимационном автомобиле в больницу.
По предварительным данным, женщину сбила машина, когда она переходила дорогу. В результате наезда пострадавшая получила крайне тяжелые травмы.
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