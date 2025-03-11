Сотрудник пограничной полиции обвинен в тяжких сексуальных преступлениях

В окружной суд в Лоде подано обвинение против сотрудника пограничной полиции, который подозревается в тяжких сексуальных преступлениях.

Согласно обвинительному заключению, сотрудник пограничной полиции в течение нескольких лет создал десятки фиктивных аккаунтов в Instagram, выдавая себя за молодых женщин, он заманивал молодых людей, в том числе несовершеннолетних, устанавливал с ними контакт и "делился" фотографиями и видео сексуального характера (при этом он сам использовал медиафайлы других молодых женщин, которые находил в интернете). После получения интимных фото и видео обвиняемый использовал эти материалы для шантажа и принуждения к сексу, угрожая в противном случае выложить в интернет на всеобщее обозрение имеющиеся у него файлы.

Сотрудник пограничной полиции обвиняется совершении развратных действий и принуждении мужчин и подростков к сексу, шантаже путем угроз, развратных действиях, сексуальных домогательствах и других преступлениях.

На данный момент имя обвиняемого не публикуется.