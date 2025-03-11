Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 11 марта, температура повысится и будет немного выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. Туман в долинах и на южном побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-20 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 15-27, в Беэр-Шеве – 9-25, в Мицпе-Рамоне – 11-21, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 8-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-19, на Голанских высотах – 9-23.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 20-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В среду-пятницу температура повысится, будет очень тепло и солнечно.