Нетаниягу: "Это сражение потребует времени и терпения"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Бени Ганц прокомментировали ситуацию в сфере безопасности.

"Мы находимся в разгаре сражения. Вчера и сегодня ЦАХАЛ атаковал сотни целей ХАМАСа и "Исламского джихада". Ликвидировали десятки командиров, в том числе высокопоставленных. Мы продолжаем атаковать. Мы провели совещание и приняли решения. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения", - заявил глава правительства.

Министр обороны Бени Ганц также заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по позициям террористов. "Банк целей еще полон. Мы продолжим наносить удары до тех пор пока в этом будет необходимость", - заявил Ганц. Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил: "Ситуация в Газе сегодня крайне тяжелая. Мы атаковали более 500 целей, ликвидировали десятки активистов террора. ЦАХАЛ продолжает действовать со всей мощью и интенсивностью".

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман сказал: "Сейчас идет операция и не время разговаривать. Всем удачи".