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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2021 г., 22:57

Нетаниягу: "Это сражение потребует времени и терпения"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нетаниягу: "Это сражение потребует времени и терпения" Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, министр обороны Бени Ганц, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман, премьер-министр Биньямин Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Бени Ганц прокомментировали ситуацию в сфере безопасности.

"Мы находимся в разгаре сражения. Вчера и сегодня ЦАХАЛ атаковал сотни целей ХАМАСа и "Исламского джихада". Ликвидировали десятки командиров, в том числе высокопоставленных. Мы продолжаем атаковать. Мы провели совещание и приняли решения. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения", - заявил глава правительства.

Министр обороны Бени Ганц также заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по позициям террористов. "Банк целей еще полон. Мы продолжим наносить удары до тех пор пока в этом будет необходимость", - заявил Ганц. Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил: "Ситуация в Газе сегодня крайне тяжелая. Мы атаковали более 500 целей, ликвидировали десятки активистов террора. ЦАХАЛ продолжает действовать со всей мощью и интенсивностью".

Глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман сказал: "Сейчас идет операция и не время разговаривать. Всем удачи".


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