Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
21 - 26°
Эйлат:
27 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2021 г., 06:33

Отменены занятия во многих населенных пунктах Израиля. СПИСОК

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Служба тыла объявила, что в связи с продолжающимися ракетными обстрелами израильской территории, отменены занятия во всех учебных заведениях, расположенных на расстоянии до 40 километров от границы с сектором Газы.

В городах Гуш Дана занятия пройдут лишь в школах, где есть защищенные пространства, куда школьники имеют возможность добраться за время, установленное Службой тыла.

В то же время, мэры нескольких населенных пунктов в центре страны приняли самостоятельное решение об отмене занятий.


Список населенных пунктов, где 11 мая не будет учебы в школах:

Ришон ле-Цион
Холон
Бат-Ям
Реховот
Нес Циона
Беэр-Яаков
Лод
Рамле
Кирьят-Оно
Региональный совет Гезер
Ашдод
Ашкелон
Кирьят Гат
Явне
Кирьят Экрон
Беэр-Шева
Сдерот
Мазкерет Батья
Гедера
Кирьят Гат
Все региональные советы, расположенные на расстоянии до 40 километров от сектора Газы

Отмечается, что речь идет не только о школах или детских садах, но и высших учебных заведениях.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:32 ЦАХАЛ дислоцирует артиллерийские батареи на границе с Газой
09:17 Беспорядки в Иудее и Самарии, более 40 пожаров
09:01 Объявлен призыв восьми рот резервистов пограничной полиции МАГАВ
08:55 Карта ограничений Управления тылом ЦАХАЛа
08:34 СМИ: эскалация в Газе сорвала приведение к присяге правительства Беннета-Лапида
08:17 Ракетный обстрел района Эшколь
07:52 Приостановлено движение поездов между Ашкелоном и Беэр-Шевой
07:39 ДТП в Тель-Авиве: 80-летний мужчина в тяжелом состоянии
06:58 ЦАХАЛ начал операцию "Страж стен" против террористов в Газе
06:40 ЦАХАЛ: в ответ на ракетные обстрелы атакованы более 130 объектов террористов в Газе
Загрузка...