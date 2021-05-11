Отменены занятия во многих населенных пунктах Израиля. СПИСОК
Служба тыла объявила, что в связи с продолжающимися ракетными обстрелами израильской территории, отменены занятия во всех учебных заведениях, расположенных на расстоянии до 40 километров от границы с сектором Газы.
В городах Гуш Дана занятия пройдут лишь в школах, где есть защищенные пространства, куда школьники имеют возможность добраться за время, установленное Службой тыла.
В то же время, мэры нескольких населенных пунктов в центре страны приняли самостоятельное решение об отмене занятий.
Список населенных пунктов, где 11 мая не будет учебы в школах:
Ришон ле-Цион
Холон
Бат-Ям
Реховот
Нес Циона
Беэр-Яаков
Лод
Рамле
Кирьят-Оно
Региональный совет Гезер
Ашдод
Ашкелон
Кирьят Гат
Явне
Кирьят Экрон
Беэр-Шева
Сдерот
Мазкерет Батья
Гедера
Кирьят Гат
Все региональные советы, расположенные на расстоянии до 40 километров от сектора Газы
Отмечается, что речь идет не только о школах или детских садах, но и высших учебных заведениях.
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