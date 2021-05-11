Отменены занятия во многих населенных пунктах Израиля. СПИСОК

Служба тыла объявила, что в связи с продолжающимися ракетными обстрелами израильской территории, отменены занятия во всех учебных заведениях, расположенных на расстоянии до 40 километров от границы с сектором Газы.

В городах Гуш Дана занятия пройдут лишь в школах, где есть защищенные пространства, куда школьники имеют возможность добраться за время, установленное Службой тыла.

В то же время, мэры нескольких населенных пунктов в центре страны приняли самостоятельное решение об отмене занятий.

Список населенных пунктов, где 11 мая не будет учебы в школах:

Ришон ле-Цион

Холон

Бат-Ям

Реховот

Нес Циона

Беэр-Яаков

Лод

Рамле

Кирьят-Оно

Региональный совет Гезер

Ашдод

Ашкелон

Кирьят Гат

Явне

Кирьят Экрон

Беэр-Шева

Сдерот

Мазкерет Батья

Гедера

Кирьят Гат

Все региональные советы, расположенные на расстоянии до 40 километров от сектора Газы



Отмечается, что речь идет не только о школах или детских садах, но и высших учебных заведениях.