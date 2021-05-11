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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2021 г., 14:55

Ракетные обстрелы Ашкелона: погибли две женщины

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Ракетные обстрелы Ашкелона: погибли две женщины МАДА: после сирены в Ашкелоне госпитализирована в тяжелом состоянии пожилая женщина

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что в результате ракетных обстрелов из Газы в Ашкелоне убиты две женщины.

Судя по имеющейся информации, одна женщина погибла на месте при попадании ракеты в одноэтажное здание.

Еще одна женщина получила крайне тяжелые ранения, ее состояние оценивалось как критическое. Позже медики были вынуждены констатировать ее смерть.

В больницу "Барзилай" после этого обстрела доставили четырех раненых. Среди них пожилая женщина, примерно 80 лет, она в тяжелом состоянии.

В настоящее в больнице "Барзилай" в Ашкелоне находятся около 70 пострадавших в результате ракетных обстрелов, один из них в критическом состоянии. Еще семь пострадавших доставлены в больницу "Асута" в Ашдоде.


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