Массированный обстрел центра Израиля
Около 20:45 вечером 11 мая действующие в секторе Газы палестинские группировки осуществили массированный ракетный залп по израильской территории. Обстрелу подверглось множество населенных пунктов в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.
Во время обстрела центра Израиля одна из ракет попала в рейсовый автобус компании "Эгед" в Холоне, что привело к его возгоранию. Представители компании "Эгед" сообщили, что во время сирены водитель автобуса остановил его, открыл двери и попросил пассажиров выйти и найти укрытие. Все пострадавшие находились во время падения ракеты на улице. Ранены восемь человек, состояние двоих тяжелое. Среди раненых есть пятилетний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон".
В Ришон ле-Ционе осколками ракеты была смертельно ранена 30-летняя женщина. Представители службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передают, что ракета попала в дом. Спасти жизнь женщине не удалось, парамедики констатировали ее смерть. Полиция обнаружила еще два места попадания ракет в Ришон ле-Ционе.
Ракета также попала в жилой дом в Гиватаиме. Легкие ранения получили четыре человека.
После 21:00 ракетный обстрел Гуш Дана продолжился. Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны. Полиция заявила, что на территории округа Шарон разорвались по меньшей мере две ракеты.
По заявлению представителей ХАМАСа, в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.
В связи с ракетными обстрелами центра страны был временно закрыт аэропорт Бен Гурион. Рейсы, которые должны были совершить посадку в Израиле, переправлялись на Кипр. Примерно через час после обстрелов работа аэропорта была возобновлена в полном объеме.
Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о временном прекращении движения поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве. Движение прекращено из-за камнеметателей, представляющих угрозу безопасности пассажиров.
В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека (Один человек в Ришон ле-Ционе, двое - в Ашкелоне). Среди погибших - гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины.
Пресс-служба полиции напоминает, что даже упавшая ракета остается потенциально опасной, и просит население не приближаться к местам падения ракет до завершения работ саперов.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)
2021-й год.
Май. Около 800 ракет. Десятки ракет сбиты "Железным куполом". Погибли три человека, десятки раненых.
Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.
Февраль. Обстрелов нет.
Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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