Массированный обстрел центра Израиля

Около 20:45 вечером 11 мая действующие в секторе Газы палестинские группировки осуществили массированный ракетный залп по израильской территории. Обстрелу подверглось множество населенных пунктов в районе Гуш-Дана, Шарона и прибрежной низменности.

Во время обстрела центра Израиля одна из ракет попала в рейсовый автобус компании "Эгед" в Холоне, что привело к его возгоранию. Представители компании "Эгед" сообщили, что во время сирены водитель автобуса остановил его, открыл двери и попросил пассажиров выйти и найти укрытие. Все пострадавшие находились во время падения ракеты на улице. Ранены восемь человек, состояние двоих тяжелое. Среди раненых есть пятилетний ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон".

В Ришон ле-Ционе осколками ракеты была смертельно ранена 30-летняя женщина. Представители службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передают, что ракета попала в дом. Спасти жизнь женщине не удалось, парамедики констатировали ее смерть. Полиция обнаружила еще два места попадания ракет в Ришон ле-Ционе.

Ракета также попала в жилой дом в Гиватаиме. Легкие ранения получили четыре человека.

После 21:00 ракетный обстрел Гуш Дана продолжился. Сирены звучали в Тель-Авиве, Герцлии, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме и практически во всех городах и населенных пунктах центра страны. Полиция заявила, что на территории округа Шарон разорвались по меньшей мере две ракеты.

По заявлению представителей ХАМАСа, в сторону центра Израиля было выпущено не менее 130 ракет.

В связи с ракетными обстрелами центра страны был временно закрыт аэропорт Бен Гурион. Рейсы, которые должны были совершить посадку в Израиле, переправлялись на Кипр. Примерно через час после обстрелов работа аэропорта была возобновлена в полном объеме.

Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") сообщила о временном прекращении движения поездов на участке между Лодом и станцией "Хагана" в Тель-Авиве. Движение прекращено из-за камнеметателей, представляющих угрозу безопасности пассажиров.

В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека (Один человек в Ришон ле-Ционе, двое - в Ашкелоне). Среди погибших - гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины.

Пресс-служба полиции напоминает, что даже упавшая ракета остается потенциально опасной, и просит население не приближаться к местам падения ракет до завершения работ саперов.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

Май. Около 800 ракет. Десятки ракет сбиты "Железным куполом". Погибли три человека, десятки раненых.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.