"От Беэр-Шевы до Герцлии": новые инструкции Управления тылом

Вечером 11 мая Управление тылом опубликовало новые инструкции, которые будут действовать до 18:00 12 мая, на территории "от Беэр-Шевы до Герцлии".

На указанной территории отменяются занятия в учебных заведениях. Отменяется работа кружков и спортивных секций.

На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 10 человек, в закрытых помещениях могут находиться до 100 человек.

Разрешена работа только тех предприятий и учреждений, у работников которых есть возможность попасть в бомбоубежище за установленное Управлением тылом время.

Управление тылом также обратилось к населению с просьбой не выходить из домов, если в этом нет острой необходимости.