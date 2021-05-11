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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2021 г., 23:13

"От Беэр-Шевы до Герцлии": новые инструкции Управления тылом

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Управление тылом опубликовало новые инструкции для жителей населенных пунктов "от Беэр-Шевы до Герцлии"

Вечером 11 мая Управление тылом опубликовало новые инструкции, которые будут действовать до 18:00 12 мая, на территории "от Беэр-Шевы до Герцлии".

На указанной территории отменяются занятия в учебных заведениях. Отменяется работа кружков и спортивных секций.

На открытом пространстве разрешено собираться группами не более 10 человек, в закрытых помещениях могут находиться до 100 человек.

Разрешена работа только тех предприятий и учреждений, у работников которых есть возможность попасть в бомбоубежище за установленное Управлением тылом время.


Управление тылом также обратилось к населению с просьбой не выходить из домов, если в этом нет острой необходимости.

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