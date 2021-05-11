Верховный суд принял решение о пересмотре дела Романа Задорова

Во вторник, 11 мая, судья Верховного суда Ханан Мельцер принял решение о пересмотре дела Романа Задорова, отбывающего наказание по обвинению в убийстве школьницы из Кацрина Таир Рады.

Ольга Задорова, супруга Романа, все это время добивавшаяся повторного суда, в беседе с журналистами сказала, что она не может поверить, что после большого количество отказов дело все же будет пересмотрено.

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве. Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".

В 2019 году полиция допросила женщину, известную как А.К., по делу об убийстве школьницы Таир Рады. Поводом для допроса стал иск самой А.К., который она подала против свой бывшей подруги, распространявшей, согласно иску, ложную информацию о том, что А.К. якобы призналась ей в убийстве. Согласно протоколам допроса, которые публиковали Ynet и "Едиот Ахронот", А.К. точно не помнит, что именно говорила подруге, однако уверена, что не могла признаться ей в убийстве Таир Рады. А.К. заявила, что подруга пыталась убедить ее перед выходом фильма "Тень правды" пройти проверку на полиграфе. На вопрос следователя о том, что именно А.К. ответила подруге, та сказала, что не помнит. Следователь предъявила А.К. показания подруги, заявившей, что А.К. на предложение пройти проверку ответила, что "боится, что тогда узнают, что это действительно я". Однако А.К. вновь заявила, что не помнит, что именно говорила.

Более года назад Яром Галеви – адвокат Романа Задорова – подал официальное ходатайство о пересмотре дела своего клиента. Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как А.К.