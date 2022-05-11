Временный иностранный паспорт ("даркон") будет действителен два года

Министр внутренних дел Айелет Шакед распорядилась выдавать временные иностранные паспорта ("дарконы") на два года, а не на один, как это происходит сейчас.

Шакед также отменила ограничение, согласно которому, временный паспорт можно попросить всего один раз. Теперь временные "дарконы" будут выдаваться в том числе тем гражданам, которые запрашивали их в прошлом.

Лица, подающие прошение о выдаче им временного иностранного паспорта, также освобождаются от обязанности подать просьбу о выдаче им постоянного "даркона".

Решение Шакед связано с ростом числа прошений о продлении срока иностранных паспортов и ростом числа заявок на новые паспорта, что привело к длинным очередям в филиалы МВД.

Решение министра внутренних дел вступает в силу 22 мая и будет действовать до 31 декабря.