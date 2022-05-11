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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 21:19

ЦАХАЛ объяснил причину "мощного взрыва", который ощущался в центре страны

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ЦАХАЛ объяснил причину "мощного взрыва", который ощущался в центре страны

Вечером 11 мая жители центра страны сообщали о "мощном взрыве", в результате которого во многих домах дребезжали стекла.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что, по всей видимости, причиной этого стало преодоление одним из самолетов ЦАХАЛа звукового барьера во время учений.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что в центре страны не было зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий.

Отметим, что накануне было сообщено о начале широкомасштабных военных учений, в которых участвуют все виды и рода войска. Учения, проходящие под кодовым названием "Огненная колесница", продлятся около месяца. Армия предупреждала, что в течение всего периода учений по всей стране будет наблюдаться интенсивное движение военной техники, самолетов и судов ВМФ.


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