Нетаниягу: "Это слабое правительство зависит от милости шариатского совета"

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете на специальном заседании, посвященном Дню Герцля.

Он выступил с резкой оппозиционной речью, обвинив правительство в слабости и зависимости от арабской партии РААМ.

Текст выступления Нетаниягу:

"Я хочу выразить полную поддержку бойцам ЦАХАЛа и их командирам как в борьбе с террором, так и с лживой пропагандой палестинцев. Я осуждаю ложь в отношении наших солдат, и не только ту, что исходит от палестинцев, я решительно протестую против постыдных замечаний, звучавших здесь в адрес наших солдат со стороны членов коалиции Беннета. Позор вам. Лживая клевета против наших солдат, клевета, исходящая из коалиции, еще раз доказывает, что правительство, зависящее от сторонников террора, не может бороться с террором. Правительство, которое зависит от шариатского совета Братьев-мусульман, неспособно защитить наших граждан и оберегать наших солдат.

Это слабое правительство зависит от милости шариатского совета, который отрицает существование еврейского государства. Правительство слабости и подчинения раз за разом уступает попыткам РААМ нарушать наши национальные права, даже на Храмовой горе, потому что есть ультиматум от РААМ.

Беннет, Лапид и Ганц ничего не делают против Ирана. Приближающееся соглашение о ядерном оружии представляет собой опасность существованию Израиля. Члены кабинета молчат, их импотентность поражает. Мы были сильными, но за короткое время стали слабыми.

Уже все граждане Израиля понимают, что нынешнее слабое правительство не в состоянии справиться с растущими угрозами для нас. Выйдите на улицы, послушайте, что говорят люди. Перед лицом кровожадного террора, перед лицом иранской угрозы мы постоянно находимся в состоянии готовности стерпеть удар.

Мы слышали, как Нафтали Беннет говорил о "саде раздора", который якобы заложен в нас. Какое лицемерие. Этот эксперт-генетик, решивший исключить представителей большинства народа из правительства, ликудников, ультраортодоксов, приверженцев традиций, религиозных сионистов, и предпочитающий им Братьев-мусульман и сторонников Хамаса, - он оплакивает утраченное единство народа. Хватит этого лицемерия. Сначала он заключил "братский союз" с Лапидом, чтобы исключить ультраортодоксов, а теперь он заключил "союз Братьев-мусульман", чтобы проигнорировать представителей большинства в народе. Хватит этого лицемерия.

Мы никогда не собирались включать партию Мансура Аббаса в правительство или коалицию. Никогда. Мы предложили им поддержать прямые выборы премьер-министра, что устранило бы нашу зависимость от них. Мы никогда не соглашались быть в зависимости от них и никогда не согласимся быть в зависимости от них! А вы склоняете голову, грызете ногти и ждете решения шариатского совета".