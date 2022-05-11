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NEWSru.co.il :: В Израиле11 мая 2022 г., 16:54

Несчастный случай в гостинице в Иерусалиме, погиб рабочий

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Несчастный случай в гостинице в Иерусалиме, погиб рабочий

В иерусалимской гостинице Vert (бывшая гостиница Crowne Plaza) в результате несчастного случая погиб работник технической службы.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии в грузовом лифте 50-летний мужчина получил смертельные травмы. К приезду "скорой" он уже был мертв.

Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства, которые привели к гибели рабочего.


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