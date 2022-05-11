Несчастный случай в гостинице в Иерусалиме, погиб рабочий

В иерусалимской гостинице Vert (бывшая гостиница Crowne Plaza) в результате несчастного случая погиб работник технической службы.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате аварии в грузовом лифте 50-летний мужчина получил смертельные травмы. К приезду "скорой" он уже был мертв.

Полиция и инспекторы министерства труда расследуют обстоятельства, которые привели к гибели рабочего.