Прогноз погоды на 11 мая: среднесезонная температура, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 11 мая, температура будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 14-21, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 13-28, в Мицпе-Рамоне – 16-24, на побережье Мертвого моря – 24-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-24, в Ариэле – 13-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-31, на Голанских высотах – 16-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу-субботу ожидается повышение температуры.