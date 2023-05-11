Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день третий. Хронология

В ночь на 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении в секторе Газы антитеррористической операции "Щит и стрела". Были ликвидированы трое лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории: Абу Хади Халиль аль-Бахитини, командир северного крыла "Бригад Аль-Кудса"; Тарик Из ад-Дин, ответственный за операции "ИД" в секторе Газы, Иудее и Самарии; Джихад Ханэм, секретарь "ИД". Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов "Исламского джихада" и группу боевиков, готовившихся к обстрелу цели на израильской территории. В общей сложности, в первый день операции в Газе были убиты 15 человек, в их числе пять боевиков и десять мирных граждан (родственников и соседей лидеров "Исламского джихада"), десятки людей получили ранения.

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Ожидалось, что в ночь на 10 мая последуют ракетные обстрелы из Газы. Однако ночь прошла спокойно. Ракетные обстрелы начались после 11 утра.

За второй день из сектора Газы было запущено 469 ракет. 153 из них, летевшие на населенные пункты, были перехвачены системой ПРО "Железный купол". 333 ракеты достигли территории Израиля, 107 упали на территории сектора Газы. За тот же период ЦАХАЛ поразил 133 цели на территории сектора Газы.

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В Израиле ракетами были повреждены несколько домов, но никто не погиб и не был ранен.

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Израиль и "Исламский джихад" при посредничестве Египта ведут переговоры о прекращении огня. Террористы требуют от Израиля прекратить точечные ликвидации.

На вечернем брифинге глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что операция в Газе продолжается.

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Операция "Щит и стрела". Хронология. День третий. 11 мая 2023 года

01:00. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по нескольким целям в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. Об этом сообщают палестинские источники. Были атакованы пост боевиков "Исламского джихада" на западе Хан-Юниса и квартира на пятом этаже в башне "Атеш 1" в районе Хамад в Хан-Юнисе. Причем удар по жилому дому был нанесен без предупреждения, по всей видимости беспилотником. В результате этих ударов есть убитые. Их число уточняется. Согласно палестинским источникам, целью атаки был Имад Тарабин – командующий ракетными силами "Исламского джихада" в "Бригаде Хан-Юнис". Также было атаковано здание в районе Бани-Сахила в Хан-Юнисе.

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Распространено заявление от имени "Совместного оперативного штаба группировок палестинского сопротивления в секторе Газы". В этот заявлении говорится о продолжении операции "Месть за свободу", начатой днем 10 мая "в ответ на убийство израильскими силами трех командиров Бригад Аль-Кудса, военного крыла "Исламского джихада". В заявлении утверждается, что "оперативный штаб" возглавляют "Бригады аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа), при этом все действия осуществляются в полной координации между группировками. Отмечается также, что данный "совместный оперативный штаб" был создан еще в 2006 году объединенными силами ХАМАСа и "Исламского джихада". В то же время отметим, что в течение первого и второго дня израильской антитеррористической операции "Щит и стрела" в Газе были убиты боевики "Исламского джихада" и НФОП. О гибели боевиков других группировок, участвовавших в противостоянии не сообщалось. Не было никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что ХАМАС действительно участвует в нынешнем вооруженном противостоянии в Газе.