Ракетный обстрел Реховота: один человек погиб, четверо получили ранения
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Во время ракетного обстрела Реховота, ракета попала в жилой дом на уровне второго этажа, пробив внешнюю стену.
В результате обстрела погиб 70-летний мужчина. Он стал первым погибшим в результате ракетных обстрелов после того, как ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию "Щит и стрела" в секторе Газы.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что еще четыре человека (двое мужчин 74 и 50 лет, и две 70-летние женщины). Один человек получил легкое ранение и двое нуждались в медицинской помощи для выхода из шокового состояния.
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Из-за угрозы обрушения здания жильцы дома эвакуированы, они временно размещены в гостинице.
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