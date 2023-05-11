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    В Израиле

    Ракетный обстрел Реховота: один человек погиб, четверо получили ранения

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    Ракетный обстрел Реховота: один человек погиб, четверо получили ранения
    Пресс-служба полиции Израиля     Ракетный обстрел Реховота: один человек погиб, четверо получили ранения
    Flash90

    Во время ракетного обстрела Реховота, ракета попала в жилой дом на уровне второго этажа, пробив внешнюю стену.

    В результате обстрела погиб 70-летний мужчина. Он стал первым погибшим в результате ракетных обстрелов после того, как ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию "Щит и стрела" в секторе Газы.

    Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что еще четыре человека (двое мужчин 74 и 50 лет, и две 70-летние женщины). Один человек получил легкое ранение и двое нуждались в медицинской помощи для выхода из шокового состояния.

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    Из-за угрозы обрушения здания жильцы дома эвакуированы, они временно размещены в гостинице.

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