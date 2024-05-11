За минувшие сутки силы ЦАХАЛа атаковали десятки террористических объектов в секторе Газы

На севере сектора Газы бойцы бригады "Нахаль" действуют в районе Зайтун. В ближнем бою ликвидированы несколько вооруженных террористов.

В медпункте, расположенном в этом районе, было обнаружено спрятанное оружие, в том числе автоматы Калашникова, а также бронежилеты и другое военное снаряжение.

За минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали и уничтожили десятки террористических объектов по всему сектору Газы.

Среди целей были – военные здания, стартовые ракетные площадки, наблюдательные пункты, террористические инфраструктуры.

Силы ЦАХАЛа под командованием 162-й дивизии при содействии руководством общей службы безопасности (ШАБАК) и военной разведки (АМАН) продолжают действовать в восточных районах Рафаха (Рафиаха). В частности бойцы бригады "Гивати" в ходе боев ликвидировали нескольких террористов, а также уничтожили созданную в этом районе террористическую инфраструктуру.

Бойцы 401-й бригады, координируя свои действия с ВВС, обнаружили несколько подземных туннелей и окружили и уничтожили группу вооруженных террористов.