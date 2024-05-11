N12: сделка с ХАМАСом сорвалась из-за требования Израиля получить 33 живых заложника на первом этапе

Служба новостей N12 цитирует высокопоставленного представителя террористической организации ХАМАС, по словам которого причиной срыва сделки на данном этапе стал отказ Израиля согласиться на то, чтобы в число 33 похищенных, освобождаемых на первом этапе, были бы включены и тела убитых заложников.

При этом источник не стал объяснять, почему ХАМАС не может включить в сделку 33 живых заложника.

Он заявил также, что ХАМАС пошел на уступки в ходе переговоров, согласившись снизить "цену" каждого заложника с 500 до 50 освобождаемых палестинских террористов.