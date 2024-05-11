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Израиль

N12: сделка с ХАМАСом сорвалась из-за требования Израиля получить 33 живых заложника на первом этапе

время публикации: 11 мая 2024 г., 21:36 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 21:36
N12: сделка с ХАМАСом сорвалась из-за требования Израиля получить 33 живых заложника на первом этапе
AP Photo/Maya Alleruzzo

Служба новостей N12 цитирует высокопоставленного представителя террористической организации ХАМАС, по словам которого причиной срыва сделки на данном этапе стал отказ Израиля согласиться на то, чтобы в число 33 похищенных, освобождаемых на первом этапе, были бы включены и тела убитых заложников.

При этом источник не стал объяснять, почему ХАМАС не может включить в сделку 33 живых заложника.

Он заявил также, что ХАМАС пошел на уступки в ходе переговоров, согласившись снизить "цену" каждого заложника с 500 до 50 освобождаемых палестинских террористов.

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