Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 11 мая, температура резко понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится ветер, возможен туман в южных районах.

В Иерусалиме – 16-24 градусов, в Тель-Авиве – 22-26, в Хайфе – 19-22, в Эйлате – 26-37, в Беэр-Шеве – 21-28, в Мицпе-Рамоне – 19-25, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-24, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-31, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 50-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В воскресенье – понижение температуры, переменная облачность. В понедельник температура понизится, ожидаются дожди на севере и в центре. Во вторник – переменная облачность.