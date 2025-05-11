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Израиль

Администрация ПА сокращает выплаты заключенным и бывшим заключенным израильских тюрем

Палестинская администрация
время публикации: 11 мая 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 16:47
Администрация ПА сокращает выплаты заключенным и бывшим заключенным израильских тюрем
Flash90. Фото: А.Катиб

Палестинская администрация объявила о сокращении выплат 1612 заключенным и бывшим заключенным израильских тюрем. Список был согласован с руководством служб безопасности и утвержден министерством финансов ПА.

В частности, были сокращены выплаты бывшим женщинам-заключенным, освобожденным в рамках обмена между Израилем и ХАМАСом, когда были освобождены заложники, удерживаемые террористами в Газе.

Судя по сообщениям хамасовского "Палестинского информационного центра", выплаты сокращены как активистам ХАМАСа и "Исламского джихада", так и активистам ФАТХа.

Израиль
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