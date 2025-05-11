Администрация ПА сокращает выплаты заключенным и бывшим заключенным израильских тюрем

Палестинская администрация объявила о сокращении выплат 1612 заключенным и бывшим заключенным израильских тюрем. Список был согласован с руководством служб безопасности и утвержден министерством финансов ПА.

В частности, были сокращены выплаты бывшим женщинам-заключенным, освобожденным в рамках обмена между Израилем и ХАМАСом, когда были освобождены заложники, удерживаемые террористами в Газе.

Судя по сообщениям хамасовского "Палестинского информационного центра", выплаты сокращены как активистам ХАМАСа и "Исламского джихада", так и активистам ФАТХа.