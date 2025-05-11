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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Мазаль Габра Хиуот из Кирьят-Тивона

Розыск
время публикации: 11 мая 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 22:31
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Мазаль Габра Хиуот из Кирьят-Тивона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Мазаль Габры Хиуот. В последний раз ее видели 6 мая в учебном заведении в Кирьят-Тивоне.

Приметы пропавшей: рост 1.60, плотного телосложения, темные волосы и карие глаза. На ней была черная кофта, черная футболка, черные лосины.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464444.

Израиль
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