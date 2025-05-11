Внимание, розыск: пропала 17-летняя Мазаль Габра Хиуот из Кирьят-Тивона
время публикации: 11 мая 2025 г., 22:31 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 22:31
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Мазаль Габры Хиуот. В последний раз ее видели 6 мая в учебном заведении в Кирьят-Тивоне.
Приметы пропавшей: рост 1.60, плотного телосложения, темные волосы и карие глаза. На ней была черная кофта, черная футболка, черные лосины.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464444.