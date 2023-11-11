Нетаниягу: "Мы не остановимся, пока наша миссия не будет завершена"

В субботу, 11 ноября, вечером, состоялась пресс-конференция премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра Бени Ганца. Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы не остановимся, пока наша миссия не будет завершена. Война против ХАМАСа-"Исламского государства" продолжается в полную силу и ставит перед собой одну цель: победить. Эту победу ничем не заменить. Мы уничтожим ХАМАС и вернем похищенных".

В совместном заявлении с министром обороны Йоавом Галантом и министром Бени Ганцем Нетаниягу добавил, что Израиль готов действовать и на северном фронте. "Мы также готовы на северном фронте. Я предупреждал "Хизбаллу": не делайте ошибки, вступая в войну, Это будет вашей главной ошибкой... Ваше вступление в войну определит судьбу Ливана", – напомнил премьер-министр.

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Из соображений секретности Нетаниягу отказался рассказывать о переговорах об освобождении похищенных. Бени Ганц говоря о заложниках, находящихся в секторе Газы, подчеркнул, что принимаются все меры, как военные, так и политические, чтобы вернуть похищенных домой.

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Йоав Галант раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Израиль "убивает женщин и детей". Галлант сказал: "Откуда берется эта смелость проповедовать нам в разгар боевых действий? У нас есть обязанность защищать себя и мы будем делать это".