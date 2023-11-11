adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
15 - 24°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
21 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.874 ₪ 4.133 ₪
Иерусалим:
15 - 24°
Тель-Авив:
19 - 26°
Эйлат:
21 - 31°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ОБЩИНА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Нетаниягу: "Мы не остановимся, пока наша миссия не будет завершена"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Пресс-конференция Нетаниягу, Галанта и Ганца
    Flash90: Dana Kopel/POOL

    В субботу, 11 ноября, вечером, состоялась пресс-конференция премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра Бени Ганца. Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы не остановимся, пока наша миссия не будет завершена. Война против ХАМАСа-"Исламского государства" продолжается в полную силу и ставит перед собой одну цель: победить. Эту победу ничем не заменить. Мы уничтожим ХАМАС и вернем похищенных".

    В совместном заявлении с министром обороны Йоавом Галантом и министром Бени Ганцем Нетаниягу добавил, что Израиль готов действовать и на северном фронте. "Мы также готовы на северном фронте. Я предупреждал "Хизбаллу": не делайте ошибки, вступая в войну, Это будет вашей главной ошибкой... Ваше вступление в войну определит судьбу Ливана", – напомнил премьер-министр.

    adv_12 incontent_1

    Из соображений секретности Нетаниягу отказался рассказывать о переговорах об освобождении похищенных. Бени Ганц говоря о заложниках, находящихся в секторе Газы, подчеркнул, что принимаются все меры, как военные, так и политические, чтобы вернуть похищенных домой.

    adv_13 m_ar_1

    Йоав Галант раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Израиль "убивает женщин и детей". Галлант сказал: "Откуда берется эта смелость проповедовать нам в разгар боевых действий? У нас есть обязанность защищать себя и мы будем делать это".

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:55 ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" и группа боевиков в южном Ливане. Видео
    23:43 36-й день войны в Израиле. Хронология событий
    23:30 Тревога в Сдероте и окрестностях: перехват БПЛА и ракетный обстрел
    22:45 В центре Тель-Авива собрались тысячи израильтян, чтобы поддержать семьи 239 похищенных
    22:17 Нетаниягу: "Мы не остановимся, пока наша миссия не будет завершена"
    21:55 "Хизбалла": с начала войны в результате действий ЦАХАЛа убиты более 70 боевиков
    21:20 ЦАХАЛ атакует объекты "Хизбаллы" на территории Ливана
    20:53 ЦАХАЛ обеспечил эвакуацию пациентов больниц "Рантиси" и "Насер" на юг сектора Газы
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom