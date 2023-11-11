Нетаниягу ответил Макрону: "Мировые лидеры должны осуждать ХАМАС-ИГ, а не Израиль"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал интервью президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу BBC, в котором тот заявил, что Израиль "должен прекратить убивать младенцев и женщин в секторе Газы".

Нетаниягу заявил: "Ответственность за причинение вреда гражданскому населению лежит на ХАМАСе-ИГ, а не на Израиле. Напомним, Израиль вступил в войну, потому что террористическая организация жестоко убила сотни израильтян и похитила более 200 израильтян. В то время как Израиль делает все, чтобы не причинять вред гражданскому населению, и призывает их покинуть зоны боевых действий, ХАМАС-ИГ делает все, чтобы не дать им переместиться в безопасные районы, и использует их в качестве живого щита. ХАМАС-ИГ жестоко удерживает наших похищенных – женщин, детей и стариков – совершая преступление против человечности. ХАМАС-ИГ использует школы, мечети и больницы в качестве штаб-квартир террористов. Эти преступления, которые ХАМАС-ИГ совершает сегодня в секторе Газы, завтра будут совершены в Париже, Нью-Йорке и в любой точке мира. Мировые лидеры должны осуждать ХАМАС-ИГ, а не Израиль".

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что Израиль "должен прекратить убивать младенцев и женщин в секторе Газы". Макрон вновь выступил за прекращение огня, которое, по его мнению, "принесет пользу Израилю". Он отметил, что Франция признает право Израиля на самооборону, но "умоляет прекратить бомбардировки" Газы. "Де-факто – сегодня бомбят мирных жителей. Этих младенцев, этих женщин, этих стариков бомбят и убивают. Так что для этого нет никаких оснований и никакой легитимности", – сказал французский президент. Президент Франции отметил, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в секторе Газы.