Ганц: "В коалиции забыли о том, что такое единство"

Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" в понедельник, 11 ноября, заявил: "Я спрашиваю членов коалиции, как вы можете смотреть в зеркало? Резервисты воюют из последних сил, а вы заботитесь о джобах для приближенных".

"Пришло время выбрать – достойное отношение к тем, кто служит, или подарки тем, кто уклоняется от службы. Вы в коалиции забыли о том, что такое единство, когда пытаетесь вернуться ко дням юридического переворота, когда освобождаете от службы тех, кто готов воевать", - сказал лидер "Махане Мамлахти".

Ганц высказался против одностороннего прекращения огня в Ливане. "Необходимо урегулирование, основанное на отдалении "Хизбаллы" от границы, разоружении этой организации и возвращении домой жителей севера".