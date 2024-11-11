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Израиль

Над пустыней Арава перехвачен беспилотник, летевший с востока

время публикации: 11 ноября 2024 г., 23:40 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 23:54
Над пустыней Арава перехвачен беспилотник, летевший с востока
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что поздно вечером 11 ноября над пустыней Арава был перехвачен беспилотник, летевший с востока.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от израильтян, проживающих в радиусе примерно 10 км от Эйлата о том, что они наблюдали работу системы ПРО.

Ни в одном из населенных пунктов на юге Израиля не была активирована система предупреждения.

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