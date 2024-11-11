Над пустыней Арава перехвачен беспилотник, летевший с востока

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что поздно вечером 11 ноября над пустыней Арава был перехвачен беспилотник, летевший с востока.

Ранее в социальных сетях появились сообщения от израильтян, проживающих в радиусе примерно 10 км от Эйлата о том, что они наблюдали работу системы ПРО.

Ни в одном из населенных пунктов на юге Израиля не была активирована система предупреждения.