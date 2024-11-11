Житель Кфар-Касема посадил за руль девятилетнего сына и был задержан полицией

Сотрудники дорожной полиции, остановив для досмотра автомобиль, с удивлением обнаружили, что за рулем сидит мальчик примерно девятилетнего возраста, а его отец находится на пассажирском месте рядом с ним.

Отец мальчика, житель Кфар-Касема, был задержан для допроса в следственном изоляторе округа Шарон, после допроса он был освобожден на ограничительных условиях.

Вскоре он предстанет перед судом.