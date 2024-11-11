Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 11 ноября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре. Местами туман.

В Иерусалиме – 14-18 градусов, в Тель-Авиве – 19-22, в Хайфе – 19-22, в Эйлате – 20-26, в Беэр-Шеве – 17-22, в Мицпе-Рамоне – 15-20, на побережье Мертвого моря – 22-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-22, в Ариэле – 15-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-21, на Голанских высотах – 16-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 100-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

Во вторник-четверг температура повысится.