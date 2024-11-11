Как добиться прекращения обстрелов из Ливана. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

Сегодняшний комментарий посвящен вопросам ракетных обстрелов Израиля из Ливана и продолжению боевых действий. Недавние события показали, как Израиль активно отвечает на обстрелы со стороны "Хизбаллы", но, несмотря на мощные удары по инфраструктуре и командным пунктам "Хизбаллы", обстрелы продолжаются.

Почему усилия по уничтожению ракетных мощностей "Хизбаллы" не привели к прекращению огня?

Какую роль играет использование мобильных ракетных установок "Хизбаллой" в продолжении обстрелов?

Смотрите в нашем видео, как Израиль отвечает на угрозу со стороны "Хизбаллы" и какие проблемы возникают при уничтожении ракетных установок в густонаселенных районах Ливана.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".