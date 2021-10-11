"Исраэль а-Йом": в "Ликуде" опасаются раскола партии после утверждения бюджета

Сразу после утверждения государственного бюджета представители правительства начнут оказывать давление на депутатов от "Ликуда", убеждая их оставить партию и присоединиться к коалиции.

Как пишет в понедельник, 11 октября, Йегуда Шлезингер в газете "Исраэль а-Йом", в "Ликуде" опасаются, что такое давление может оказаться эффективным и что это приведет к расколу партии.

Утверждение бюджета станет критическим моментом не только для коалиции, но и для оппозиции. Если, как ожидается, 14 ноября бюджет будет утвержден в третьем чтении, оппозиция утратит реальный шанс привести к падению правительства в обозримом будущем. По мнению высокопоставленных источников в "Ликуде", слова которых цитирует "Исраэль а-Йом", сразу после утверждения бюджета коалиция попытается расширить свой состав за счет депутатов от "Ликуда". Парламентариям от оппозиционной партии будут предложены должности заместителей министров и глав комиссий, в надежде на то, что они предпочтут их долгому пребыванию в оппозиции.

Меньше чем через месяц после начала работы нынешней коалиции ей удалось утвердить законопроект, согласно которому четыре депутата имеют возможность отколоться от своей фракции и создать новую. Этот закон, получивший в политических кругах название "закон о расколе "Ликуда"", был инициирован партией "Тиква Хадаша", и его целью было способствовать возможному переходу депутатов от "Ликуда" в ряды коалиции.

В главной оппозиционной партии разгорается скандал вокруг бывшего главы коалиции Давида Амсалема, который вместе с депутатом Шарен Аскель инициировал законопроект, ограничивающий финансирование депутатов, баллотирующихся на праймериз. Согласно законопроекту, депутат не сможет использовать более ста тысяч шекелей в год для участия в праймериз. В "Ликуде" убеждены, что этот законопроект направлен лично против Нира Барката, одного из ведущих кандидатов на пост главы "Ликуда" в случае ухода Биньямина Нетаниягу из политики. В "Ликуде" резко критикуют и сам законопроект, и тот факт, что Амсалем объединил усилия с партией "Тиква Хадаша". "Вместо того, чтобы сфокусироваться на борьбе с правительством Беннета-Лапида, он стреляет по своим", – заявляют в "Ликуде". Там также убеждены, что этот законопроект наносит ущерб лично Биньямину Нетаниягу. "Амсалем дал легитимацию персональным законопроектам. Сегодня такой законопроект направлен против Нира Барката, и мы ничего не сможем сказать, когда другой персональный законопроект будет направлен против Биньямина Нетаниягу", – отмечают в "Ликуде".

В минувшие выходные в WhatsApp-группах "Ликуда" распространялись утверждения о том, что Амсалем якобы намерен после утверждения бюджета присоединиться к коалиции и партии "Тиква Хадаша". В окружении Амсалема заявили, что речь идет о "чуши и выдумках тех, кто раньше был в "Кадиме", а сейчас пытается возглавить "Ликуд"".