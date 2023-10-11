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    В Израиле

    ХАМАС заявил, что освободил заложницу с двумя детьми. Это произошло в субботу, в день похищения

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    ХАМАС заявил, что освободил заложницу с двумя детьми

    Вечером 11 октября появилась информация о том, что ХАМАС освободил израильтянку и двух ее детей.

    Была опубликована видеозапись, сделанная в светлое время суток, на которой видно, как женщина подходит к ребенку и обнимает его. А вооруженные боевики отходят от них.

    Катарский телеканал "Аль-Джазира" показал репортаж на эту тему. В нем было названо имя женщины, которое журналистка Худа Абд аль-Хамид из Иерусалима произносит как "Авиталь Альджом" из кибуца Холит. В репортаже сказано, что женщина вышла на свободу с четырехлетним сыном и пятимесячным младенцем. Журналистка подчеркивает, что ей неизвестно, когда это видео было снято, и она не может подтвердить насколько достоверен факт освобождения заложников. Упоминается о том, что израильские медиа говорят об этом видео как о попытке ХАМАСа повлиять на международное общественное мнение.

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    12-й канал израильского ТВ рассказывал о том, что Авиталь действительно была освобождена хамасовцами в субботу, 7 октября. Это не ее дети, а дети подруги, пропавшей без вести. Авиталь рассказывала журналистам, что ее и детей вывели из домов, отвели к забору около кибуца, где была брешь, через которую они вошли в Газу. Но вскоре террористы решили отпустить ее и детей. Мальчик, сын подруги по имени Негев, был ранен осколком в ногу. Они смогли вернуться в кибуц Холит, связаться с отцом детей, после чего они были эвакуированы.

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