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    В Израиле

    Возобновились боевые действия на ливано-израильской границе

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    С ливанской стороны по цели в Израиле выпущена противотанковая ракета, обстрелы, угроза проникновения террористов
    Ayal Margolin/Flash90

    Утром 11 октября с ливанской стороны была выпущена противотанковая ракета по цели в районе израильского населенного пункта Араб аль-Арамшэ, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Сообщается также о минометном обстреле и угрозе проникновения террористов в районе Рош а-Никра.

    ЦАХАЛ наносит ответные удары, применяя артиллерию и БПЛА.

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    В 11:56 поступило сообщение об очередном обстреле позиций ЦАХАЛа около населенного пункта Араб аль-Арамшэ, недалеко от границы с Ливаном.

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    Информация уточняется.

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