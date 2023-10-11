Возобновились боевые действия на ливано-израильской границе
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Утром 11 октября с ливанской стороны была выпущена противотанковая ракета по цели в районе израильского населенного пункта Араб аль-Арамшэ, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Сообщается также о минометном обстреле и угрозе проникновения террористов в районе Рош а-Никра.
ЦАХАЛ наносит ответные удары, применяя артиллерию и БПЛА.
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В 11:56 поступило сообщение об очередном обстреле позиций ЦАХАЛа около населенного пункта Араб аль-Арамшэ, недалеко от границы с Ливаном.
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Информация уточняется.
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