Тревога на севере Израиля: проникновение летательных аппаратов и террористов из Ливана
В 18:20 тревога прозвучала в населенных пунктах на севере Израиля, около границы с Ливаном и с Сирией – на Голанских высотах, в Верхней Галилее и в Нижней Галилее.
Причина тревоги: подозрение на проникновение беспилотных летательных аппаратов и террористов из воздушного пространства Ливана. Судя по имеющимся данным, боевики, по примеру ХАМАСа, используют мотодельтапланы.
Жителям северных районов страны рекомендовано укрыться в защищенных помещениях.
Около 18:30 тревога была активирована в районе пляжа Кармель, около Хайфы.
ХАМАС заявил, что приветствовал вступление "Хизбаллы" в войну запуском ракеты R160 по Хайфе. Сирена в Хайфе действительно звучала. Информация о запуске ракеты из Газы в сторону Хайфы уточняется.
Около 19:00 тревога сработала в Маалот-Таршихе.
В районе границы видны несколько очагов возгорания.
Информация уточняется.