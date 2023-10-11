Тревога на севере Израиля: проникновение летательных аппаратов и террористов из Ливана

В 18:20 тревога прозвучала в населенных пунктах на севере Израиля, около границы с Ливаном и с Сирией – на Голанских высотах, в Верхней Галилее и в Нижней Галилее.

Причина тревоги: подозрение на проникновение беспилотных летательных аппаратов и террористов из воздушного пространства Ливана. Судя по имеющимся данным, боевики, по примеру ХАМАСа, используют мотодельтапланы.

Жителям северных районов страны рекомендовано укрыться в защищенных помещениях.

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Около 18:30 тревога была активирована в районе пляжа Кармель, около Хайфы.

ХАМАС заявил, что приветствовал вступление "Хизбаллы" в войну запуском ракеты R160 по Хайфе. Сирена в Хайфе действительно звучала. Информация о запуске ракеты из Газы в сторону Хайфы уточняется.

Около 19:00 тревога сработала в Маалот-Таршихе.

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В районе границы видны несколько очагов возгорания.

Информация уточняется.