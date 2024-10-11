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Израиль

ЦАХАЛ: причиной тревоги в центре Израиля стали два БПЛА, запущенные из Ливана

время публикации: 11 октября 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 22:45
Герцлия, 11 октября
Tal Gal/Flash90

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, после тревоги, прозвучавшей в нескольких районах Центра Израиля, были зафиксированы два беспилотника, запущенных из Ливана.

Оба дрона находились под наблюдением ЦАХАЛа после того, как пересекли ливано-израильскую границу. Один из них был перехвачен израильскими силами ПВО. Второй повредил здание в Герцлии. О пострадавших не сообщается.

Израиль
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