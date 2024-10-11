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Израиль

За час из Ливана в сторону Галилеи было выпущено более 20 ракет

время публикации: 11 октября 2024 г., 17:26 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 17:26
За час из Ливана в сторону Галилеи было выпущено более 20 ракет
Ayal Margolin/FLASH90

После сигналов тревоги, которые прозвучали с 16:31 до 16:32 в Галилее было перехвачено несколько ракет, выпущенных из Ливана.

Сообщение о проникновении вражеского беспилотника в воздушное пространство Израиля было ложной тревогой.

После сигналов тревоги, которые прозвучали в 16:38, было зафиксировано не менее 10 ракет. Некоторые из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности. Произошло несколько возгораний, над тушением огня работают пожарные.

После сигналов тревоги, которые прозвучали в 16:52 в районе Верхней Галилеи, также было зафиксировано не менее 10 ракет. Некоторые из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности не причинив ущерба.

Израиль
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