За час из Ливана в сторону Галилеи было выпущено более 20 ракет

После сигналов тревоги, которые прозвучали с 16:31 до 16:32 в Галилее было перехвачено несколько ракет, выпущенных из Ливана.

Сообщение о проникновении вражеского беспилотника в воздушное пространство Израиля было ложной тревогой.

После сигналов тревоги, которые прозвучали в 16:38, было зафиксировано не менее 10 ракет. Некоторые из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности. Произошло несколько возгораний, над тушением огня работают пожарные.

После сигналов тревоги, которые прозвучали в 16:52 в районе Верхней Галилеи, также было зафиксировано не менее 10 ракет. Некоторые из них были перехвачены, остальные упали на незастроенной местности не причинив ущерба.