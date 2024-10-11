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Израиль

Источники в Газе: ЦАХАЛ продолжает действовать в Джабалии

время публикации: 11 октября 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 21:58
Источники в Газе: ЦАХАЛ продолжает действовать в Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Источники в Газе утверждают, что силы ЦАХАЛа продолжают действовать в Джабалии, на севере сектора.

Reuters приводит свидетельство сотрудницы организации "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières), которая утверждает, что пятеро сотрудников этой организации находятся в Джабалии и не могут ее покинуть, так как опасаются за свою жизнь.

По данным агентства Wafa, не менее 15 человек убиты в Джабалии в результате действий ЦАХАЛа с утра пятницы.

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